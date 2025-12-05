خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ضمن ترتيباتها المبكرة المتعلقة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، وطالبتها بسرعة موافاة ديوان عام الوزارة ببيانات مديري المدارس الثانوية والإعدادية.

وأكدت الوزارة، في خطاب موجَّه للمديريات، ضرورة تجهيز وتجميع مجموعة محددة من البيانات المتعلقة بقيادات المدارس، تمهيدًا لاستخدامها خلال أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتشمل البيانات المطلوبة ما يلي:

- كشف كامل بأسماء وبيانات مديري ووكلاء المدارس الثانوية من الجنسين (ذكور وإناث).

- كشف منفصل لمديري ووكلاء المدارس الإعدادية على أن يقتصر على الذكور فقط.

ضوابط تجهيز الكشوف

شدد الخطاب على إعداد كشوف كل مرحلة تعليمية بشكل مستقل، وأن تتضمن البيانات العناصر التالية: الاسم، الإدارة التعليمية، الوظيفة (مدير/ وكيل)، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، وكود المعلم.

كما طالبت الوزارة بإرسال البيانات للوزارة ورقيًا وإلكترونيًا في ملف Excel، وذلك ضمن خطة تجهيز قاعدة بيانات محدثة تدعم أعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

اقرأ أيضًا:

مواعيد التقديم.. ضوابط وشروط القبول بجامعة الطفل 2025