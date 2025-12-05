كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد التقييمات المبدئية والنهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، بعد تعديل بعض المواعيد في عدد من المحافظات نتيجة إعادة جداول الانتخابات.

وأوضحت الوزارة، أن التقييم المبدئي والنهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر في المحافظات التالية: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

وذكرت الوزارة، أنه تم تعديل موعد التقييم المبدئي في 13 محافظة ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات ليُعقد في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر بدلًا من الفترة السابقة 14 – 17 ديسمبر وشملت المحافظات التي شملها التعديل: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

موعد التقييم النهائي

أما بالنسبة للتقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي، فقد أكدت وزارة التعليم أنه سيُجرى في الفترة من 3 إلى 5 يناير 2026، وفقًا للمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

