نجحت وزارة التربية والتعليم بقبادة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في حل مشكلة العجز في المعلمين بمدرسة الشهيد جندي مجند مصطفى هاني عبدالحميد الابتدائية بقرية تونا الجبل التابعة لإدارة ملوي التعليمية بمحافظة المنيا، في استجابة سريعة تعكس الحرص على مصلحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية جاذبة.

وقد أشاد أولياء أمور الطلاب وأهالي القرية بقرار الوزارة، مؤكدين أن الاستجابة العاجلة ساهمت في استقرار العملية التعليمية داخل المدرسة، وضمنت انتظام الحصص منذ بداية العام الدراسي، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الأهالي أن هذه الخطوة تعكس نهج الوزير في التعامل الميداني الفوري مع شكاوى المواطنين، والحرص على توفير الكوادر التعليمية اللازمة داخل المدارس، مشيرين إلى أن حل الأزمة جاء ليمنح أبناءهم بيئة تعليمية على مستوى عالٍ من الجودة والفاعلية.

ووجه أولياء الأمور وأهالي القرية رسالة شكر وتقدير إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على سرعة التدخل والاستجابة لمطالبهم، معتبرين أن ما حدث يجسد رؤية الدولة في تطوير التعليم وربطه بالتنمية الحقيقية للمجتمع.

