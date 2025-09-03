وكيل تعليم الجيزة: إنهاء صيانة مدارس الهرم استعدادًا للعام الجديد

كتب- أحمد الجندي:

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة تفقدية في إدارة الهرم التعليمية، لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، وضمان جاهزيتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

جولة ميدانية في 3 مدارس

شملت الجولة الميدانية عددًا من المدارس الرئيسية؛ حيث تفقد عطية مدرسة نصار الابتدائية لمتابعة أعمال الصيانة والتشطيبات النهائية، كما زار مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد عبد الله الإعدادية للوقوف على جاهزية معامل العلوم والحاسب الآلي.

واختتم جولته في مدرسة المعرفة الرسمية للغات للتأكد من استيفائها للمعايير الفنية واللغوية المطلوبة.

توجيهات عاجلة بإنهاء الصيانة

خلال الجولة، أصدر وكيل الوزارة توجيهات فورية بضرورة الإسراع في إنهاء جميع أعمال الصيانة، بما في ذلك الدهانات، والتشجير، ورفع كفاءة دورات المياه والفصول.

التزام بالكثافات والنظام المدرسي

وشدد "عطية" على أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية المتعلقة بالكثافات الطلابية والنظام المدرسي، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للجميع، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد لضمان انطلاقة قوية وناجحة للعام الدراسي القادم.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم الأسبق يحكي موقفًا منذ 13 عامًا حول المعاملة بالمثل في مطار هيثرو

الجامعة الأمريكية تستضيف قيادات أفريقية ودولية في اجتماع اتحاد "دراسات السكان"

وزير التعليم يكشف تفاصيل منهج الرياضيات الجديد للصف الأول الابتدائي