أول تحرك من التعليم بعد انتشار فيديو لاعتداء معلم على مجموعة طلاب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر معلمًا يعتدي بالضرب على مجموعة من الطلاب بطريقة وُصفت بالوحشية، حيث ادعى البعض أن الواقعة جرت داخل مدرسة الشهيد "أحمد. ص" التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

من جانبه، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات إلى مصراوي، أن الجهات المختصة داخل الوزارة بدأت بالفعل في البحث والتحقق من الواقعة لتحديد مكان حدوثها بدقة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتأكد وقوع الحادث داخل المدرسة المذكورة، كما أن الشخص الذي يظهر في الفيديو لا يتبع وزارة التربية والتعليم وفق المعلومات الأولية.

وأضاف المصدر، أن الوزارة لا تعلم كيفية دخول الطلاب الظاهرين في الفيديو إلى موقع التصوير، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بدأت تحقيقاتها للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تجاوز.

