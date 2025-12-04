التعليم: تطبيق حافز المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية - مستند

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، تضمن أن قرار صرف الحافز الخاص بالمعلمين الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 يشمل جميع المديرين والمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أن هذا القرار يسري على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وجميعها مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم منظومة التكنولوجيا التطبيقية وتحفيز العاملين بها على أداء أفضل.

وجددت الوزارة تقديرها للمديرين والمعلمين على جهودهم في نجاح منظومة التكنولوجيا التطبيقية، مشددة على استمرار تطبيق القرارات المتعلقة بالحوافز وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

