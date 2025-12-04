إعلان

التعليم: تطبيق حافز المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية - مستند

كتب : أحمد الجندي

09:49 م 04/12/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، تضمن أن قرار صرف الحافز الخاص بالمعلمين الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 يشمل جميع المديرين والمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أن هذا القرار يسري على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وجميعها مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم منظومة التكنولوجيا التطبيقية وتحفيز العاملين بها على أداء أفضل.

وجددت الوزارة تقديرها للمديرين والمعلمين على جهودهم في نجاح منظومة التكنولوجيا التطبيقية، مشددة على استمرار تطبيق القرارات المتعلقة بالحوافز وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مستند

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟

عطل مفاجئ.. ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم تطبيق حافز المعلمين بمدارس التكنولوجيا قرار صرف الحافز الخاص بالمعلمين مدارس التكنولوجيا التطبيقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026