نعي خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم " أبو الفضل على نفادي"، الذي وافته المنية صباح اليوم خلال طابور الصباح بمدرسة يحيى الرافعى بالقاهرة ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وبحسب بيان، تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقرير من النقابة الفرعية للمعلمين بمصر الجديدة، يفيد بوفاة المعلم أبو الفضل على نفادي معلم لغة عربية بمدرسة يحيى الرافعي الرسمية لغات التابعة لإدارة النزهة التعليميه، أثناء طابور الصباح نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات، لكنه توفى في الحال.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مدحت مصطفى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بمصر الجديدة بالتواجد مع أسرة المعلم ومساندتهم فى هذا الوقت العصب، مؤكداً على سرعة صرف المستحقات المالية للمعلم الراحل، وتقديمها لأسرته فى أسرع وقت.

وتقدمت النقابة العامة للمعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم الراحل، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لتعاقدات وخدمات موسم الحج 2026.. خطاب رسمي يكشف التفاصيل

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟