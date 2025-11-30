بعد تسريب مياه الصرف.. مدير تعليم القاهرة تتفقد مدرسة بعين شمس

إعلام إيطالي عن التعاون مع مصر: تحول استراتيجي في الشراكة التعليمية

أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، زيارة ميدانية مفاجئة إلى مدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية لغات بإدارة عين شمس التعليمية، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة الطارئة الناتجة عن تسريب مياه الصرف بدورات المياه وتأثيره على الشبكات الكهربائية داخل المدرسة.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور مجدي علام مدير المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، و منيرة أسامة مدير عام إدارة عين شمس التعليمية، وعزت عبد المرضي وكيل الإدارة.

وخلال جولتها، تفقدت مدير المديرية موقع المشكلة، مؤكدة أن التعامل مع الموقف يتم لحظيًا وعلى مدار الساعة، وشددت بقولها: «لن نتهاون في أي خلل يمس أمن أبنائنا… والتحرك العاجل مستمر لحل المشكلة».

كما التقت الدكتورة همت بعدد من أولياء الأمور المتواجدين بالمدرسة، واستمتعت إلى ملاحظاتهم وطمأنتهم بأن المديرية تتخذ جميع الإجراءات العاجلة لحل المشكلة بشكل كامل، مؤكدة أن سلامة الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات.

ووجهت بإعداد تقرير فني شامل حول أسباب المشكلة، ووضع آليات واضحة لمنع تكرارها، مع متابعة دقيقة من فرق المتابعة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة.

