شهدت مدرسة طلعت حرب، التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، حالة من التدافع بين الطلاب أثناء خروجهم من المدرسة، ما أثار حالة من الذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك"مقطع فيديو يوثق المشهد.

من جانبه وجَّه سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، ردًا على ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى مدارس حدائق أكتوبر.

تضمنت الإجراءات:

- استبعاد مدير المدرسة والمتسبب في الواقعة.

- إحالة الواقعة للتحقيق الفوري.

- نزول لجنة من المديرية لمتابعة الموقف ميدانيًا.

- ضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

- التأكد من دخول وخروج الطلاب بأمان كامل.

وكشف مصدر بالتعليم لمصراوي تفاصيل الأزمة موضحًا، أن الواقعة تعود إلى قيام أحد أولياء الأمور بنشر منشور على الجروب الخاص بالمدرسة، يفيد بأن موعد الخروج سيكون في الساعة 12:30 ظهرًا، على الرغم من أن موعد الانصراف الرسمي للطلاب هو الواحدة والنصف.

وأشار المصدر إلى أنه توافد عدد من أولياء الأمور في هذا الموعد ومحاولاتهم دفع أبواب المدرسة، مما تسبب في حالة التدافع التي حدثت، مؤكدًا أنه سيتوجه بنفسه صباح الغد للتحري عن تفاصيل الواقعة.

