وكيل تعليم الجيزة يتابع ميدانيًا سير الدراسة في مدارس المحافظة

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية اليوم الأحد شملت عددًا من مدارس إدارتي منشأة القناطر وأوسيم التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

استهل "عطية"، جولته بزيارة مدرسة المناشي الجديدة للتعليم الأساسي، حيث شارك الطلاب طابور الصباح وتابع التزامهم بتحية العلم وصعودهم للفصول في أجواء من النظام والانضباط، مثمناً حماستهم والتزام المعلمين بالحصة الأولى.

كما تفقد مدارس الجلاتمة الجديدة والشهيد محمد عادل أحمد الطويل، حيث اطمأن على جاهزية الفصول والمرافق، ووجّه بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وصيانة دورات المياه حفاظاً على صحة الطلاب.

وتابع وصول التغذية المدرسية في موعدها وبجودة مناسبة، مكلفاً مديري المدارس بمتابعة ذلك بشكل يومي.

وفي ختام زيارته للإدارة، أعاد "عطية"، افتتاح ديوان عام إدارة منشأة القناطر التعليمية بعد أعمال التطوير، مشيدًا بجهود مديرها العام مروان غراب في تحسين بيئة العمل الإداري.

وفي إدارة أوسيم، تفقد "عطية"، مدرستي الاتحاد للتعليم الأساسي وبرطس الابتدائية، حيث شدد على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية منذ اليوم الأول، وغرس قيم الانتماء من خلال تحية العلم بروح وطنية عالية.

كما وجّه بمتابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وتقديم الدعم اللازم للتلاميذ الضعاف.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، أن الجولات الميدانية تأتي في إطار متابعة جادة لسير الدراسة، وليست مجرد زيارات شكلية، مشيرًا إلى أن الانضباط المدرسي، والنظافة، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور تمثل ركائز أساسية لبناء جيل مبدع قادر على تحمّل المسؤولية وصناعة المستقبل.

