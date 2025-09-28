أجرت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارتي شرق وغرب مدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسبوع الثاني من العام الدراسي 2025/2026.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة السيدة عائشة الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب مدينة نصر، حيث تفقدت الفصول الدراسية بمختلف المراحل، وتابعت انتظام الحصص وتسليم الكتب، مؤكدة حرص المديرية على أن يكون العام الدراسي الحالي مميزًا وملبيًا لتطلعات الطلاب، كما أشادت بجهود المعلمين وإدارة المدرسة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.

كما شملت الجولة مدارس إدارة شرق مدينة نصر، حيث تفقدت أبو كيلة مدرستي شريف السباعي الرسمية للغات وكريم عبد الفتاح الإعدادية بنات، وكان في استقبالها الأستاذة جيهان عبد الرازق مدير عام الإدارة وعدد من قيادات المدارس.

وخلال الزيارة، تابعت سير الحصص داخل الفصول وتفاعلت مع الطلاب، إلى جانب تفقد قاعات رياض الأطفال والمعامل الدراسية، مؤكدة أن رياض الأطفال تمثل اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب، فيما تتيح المعامل التعليمية تنمية التفكير النقدي والإبداعي.

وشددت مدير تعليم القاهرة، على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور، والحفاظ على نظافة الفصول، مع تفعيل الأنشطة التربوية باعتبارها أداة أساسية لاكتشاف وصقل مواهب الطلاب وبناء جيل واعٍ ومبدع.

واختتمت الجولة بالتأكيد على أن المديرية تواصل المتابعة الميدانية في مختلف الإدارات التعليمية لدعم المدارس والمعلمين وضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد، بما يحقق رؤية الدولة في بناء أجيال قادرة على المنافسة وصناعة المستقبل.

