اليوم.. بدء توزيع الوجبات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

تستعد مجموعة من المدارس في مختلف المحافظات لبدء توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب اعتبارًا من اليوم، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وأوضحت المديريات التعليمية أن وجبة تلاميذ رياض الأطفال تتكون من باكو بسكويت بالعجوة (80 جرامًا) بالإضافة إلى باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا (40 جرامًا)، وتبلغ قيمة الوجبة 12.375 جنيهًا.

وجبة المرحلة الابتدائية

وتتضمن وجبة طلاب المرحلة الابتدائية أحد البدائل التالية: (باكو بسكويت 80 جرامًا بالعجوة أو سادة، أو ويفر 45 جرامًا، أو 2 باكو 20 جرامًا)، بالإضافة إلى باكو بسكويت سادة (40 جرامًا)، بنفس قيمة الوجبة.

تعليمات مشددة

وشددت التعليمات على أن جميع الوجبات من إنتاج شركة "سايلو فودز"، ويجب استلامها في كراتين مغلقة وسليمة، كما نبهت على المدارس بعدم استلام أي وجبات جديدة يوم الخميس من كل أسبوع، والاكتفاء بتوزيع الكميات المتبقية لضمان عدم وجود فائض.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم