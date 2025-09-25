تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، اخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى، بتعدى ولى أمر على المعلم "أحمد السيد أبو نعمة" بالضرب والسب، مما أسفر عن إصابته بخدوش بمدرسة مدينة العمال للتعليم الاساسي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية فى نهاية اليوم الدراسي.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي ، النقابة الفرعية بالمحلة برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلم، حيث تم مرافقة المعلم لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة برقم "17393" ،ونتج عنه احالة ولى الأمر إلى النيابة العامة.

وتبين أن الاعتداء وقع أثناء محاولة أحد اولياء الأمور الدخول للمدرسة بالقوة قبل نهاية اليوم الدراسي ، وحاول المعلم توضيح أن نظام المدرسة يحدد مكان مخصص لأولياء الأمور لاستلام أولادهم ،وبشكل غير مبرر قام ولي الأمر بالتعدي على المعلم بالضرب والسب ، وقامت التقابة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان حقوق المعلم وصون كرامته.

وكانت نقابة المهن التعليمية، أعلنت انعقاد غرفة عمليات مركزية، مع انطلاق العام الدراسي ، تتواصل يوميا مع النقابات الفرعية واللجان النقابية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين ، وحل أى مشاكل تواجههم.

