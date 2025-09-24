أعربت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تقديرها البالغ للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في التعامل مع واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب بالقليوبية، مؤكدة أن تلك القرارات تعكس حرص الوزارة على صون مكانة المعلم وحماية العملية التعليمية من أية محاولات للنيل من هيبتها.

وأكدت النقابة أن التحقيقات والقرارات التي صدرت بشأن الواقعة جاءت منصفة للمعلم، وتبعث برسائل واضحة لكل أطراف المنظومة التعليمية بضرورة احترام المعلم ودوره، حيث أسفرت النتائج عن: فصل الطالب المعتدي لمدة عام دراسي كامل، وإحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومديرة المدرسة إلى النيابة العامة، بتهم اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء اللفظي بالسب والقذف داخل مقر العمل، ومتابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المعلم المعتدى عليه؛ لضمان حقه القانوني.

وقال الزناتي إن النقابة العامة للمهن التعليمية تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن حقوق المعلمين وصون كرامتهم، مشيدًا في الوقت ذاته بموقف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، الذي اتسم بالحزم والسرعة في اتخاذ الإجراءات، بما يحقق الانضباط ويعيد الثقة إلى الميدان التعليمي.

واختتمت النقابة بيانها بتأكيد استمرارها في دعم جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لأبنائنا الطلاب ومعلمينا الأجلاء.

كان محمد رجب، معلم بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة، وجه استغاثة إلى وزير التربية والتعليم، من الطالب إسلام فوزي رشاد، الطالب بالمدرسة، وقال المعلم في تدوينة له: قام الطالب بالتعدي عليَّ وأنا مدرس بالمدرسة أثناء تأدية الحصة الثالثة، في فناء المدرسة، أمام جميع المدرسين وطلاب فصل 5/2، وأمام مديرة المدرسة، وقد قام بتقطيع ملابسي، وبعدها جاء أهله وقاموا بالتعدي على مديرة المدرسة، في إدارة القناطر الخيرية التعلمية.

