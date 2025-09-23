إعلان

التعليم تكشف ضوابط تدريس ومتابعة اللغة الأجنبية الثانية بالعام الجديد -مستند

كتب : مصراوي

08:44 م 23/09/2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية خلال العام الدراسي 2024/2025، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية والتغذية الراجعة من الميدان.

وأكدت الوزارة أن اللغة الأجنبية الثانية تعد مادة أساسية نجاح ورسوب، لكنها لا تضاف إلى المجموع الكلي للدرجات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أنها ليست مادة نشاط.

وشدد الخطاب على حق موجهي عموم اللغة الأجنبية الثانية والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية في حضور الاجتماعات المنظمة للفصل داخل المديريات والإدارات التعليمية، بما يضمن المتابعة الجادة للعملية التعليمية.

كما وجهت الوزارة بضرورة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية في جداول الامتحانات الشهرية والفصلية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات الشهرية المطبقة على باقي المواد الدراسية.

3be8532d-ba46-46a9-be2b-ddca8f438f3a

