300 ألف حقيبة مدرسية لتخفيف الأعباء عن أسر الأيتام في محافظات الجمهورية

02:02 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    بيت الزكاة والصدقات
    بيت الزكاة والصدقات
    بيت الزكاة والصدقات
كتب- محمود مصطفى:

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، من توزيع المستلزمات الدراسية على عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الأيتام في محافظات الوجه البحري، ضمن حملة «إلى المدرسة»، وذلك في مستهل العام الدراسي الجديد 2025/2026م.

وبحسب بيان، تضمنت المستلزمات الموزَّعة حقيبة مدرسية متكاملة، وأدوات كتابية، وزيًّا مدرسيًّا، وأحذية؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية للطلاب وتحفيزهم على بدء عامهم الدراسي بنشاط وثقة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه الصادر اليوم الأحد، أن الهدف الجوهري من الحملة ترسيخ القيم التربوية السامية وحثِّ الطلاب على الاجتهاد في التحصيل العلمي، والتفرغ للدراسة، والالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية، وغرس قيمة احترام المُعلِّم وتوقيره، وإعلاء شأن المدرسة ودورها المحوري في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وأضاف البيان أن الحملة تستهدف هذا العام توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية متكاملة تشمل أدواتٍ كتابيةً، وزيًّا مدرسيًّا، وأحذية على آلاف الطلاب الأيتام في مختلف مراحل التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي على مستوى محافظات الجمهورية؛ لإدخال البهجة والسرور على قلوب الطلاب الأيتام، ومساعدتهم على بدء عامهم الدراسي في ظروف مناسبة، وطمأنينة نفسية، وتخفيف العبء المادي عن كاهل أسرهم، مما ينعكس إيجابًا على استقرارهم الأسري والاجتماعي.

بيت الزكاة والصدقات حقائب مدرسية تخفيف الأعباء عن أسر الأيتام الدكتور أحمد الطيب
إعلان

