محمد فايز يتفقد مدارس الصف ويشيد بجهود تطوير البيئة التعليمية

10:39 م السبت 20 سبتمبر 2025

محمد فايز يتفقد مدارس الصف ويشيد بجهود تطوير البيئ

كتب- أحمد الجندي:

شهدت إدارة الصف التعليمية اليوم جولة ميدانية موسعة حيث تفقد محمد فايز، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه ياسر عكاشة مدير الإدارة، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، و سعيد عطية وكيل أول الوزارة.

انضباط منذ طابور الصباح

بدأت الجولة بحضور طابور الصباح وتحية العلم، ومتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول، بما يعكس حرص إدارة الصف على الانضباط منذ الساعات الأولى للعام الدراسي.

متابعة مبادرة "يلا صيانة"

تفقد "فايز" خلال الجولة مبادرة "يلا صيانة"، التي تضمنت أعمال الدهانات والتشجير ورفع العلم المصري، مؤكداً أهمية المبادرات المجتمعية في تجميل المدارس وتحفيز الطلاب.

تفقد شامل للمنشآت المدرسية

شملت الجولة متابعة دقيقة لدورات المياه، الجداول الدراسية، كثافة الفصول، إلى جانب المعامل والمكتبات والسجلات، وذلك لضمان تقديم خدمات تعليمية متكاملة.

زيارة مدارس الصف الابتدائية

زار فايز مدرستي إسماعيل الجمال الرسمية ووحدة الأقواز الابتدائية، حيث اطمأن على جاهزية المرافق وانتظام العملية التعليمية بهما.

إشادة بجهود الإدارة

وفي ختام الجولة، أشاد وكيل المديرية بجهود ياسر عكاشة وفريق العمل في تطوير بيئة التعليم داخل مدارس الصف، مؤكداً أن تعليم الجيزة يسير بخطى ثابتة نحو الانضباط والتطوير والإبداع.


محمد فايز يتفقد مدارس الصف ويشيد بجهود تطوير البيئة التعليمية (2)

