وكيل تعليم أسيوط يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد - صور

أجواء احتفالية.. مدارس القاهرة تستقبل العام الدراسي الجديد 2025/2026

محافظ أسوان يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس الفترتين.. صور

كتب- أحمد الجندي:

استقبلت مدارس محافظة الجيزة صباح اليوم أبناءها الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد (2025/2026)، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والانضباط، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، و المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

استعدادات مكثفة قبل انطلاق الدراسة

أنهت مدارس الجيزة أعمال الصيانة الشاملة قبل بدء الدراسة، وشملت تجهيز الفصول والمقاعد والسبورات والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات التعليمية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومشجعة للطلاب.

متابعة ميدانية دقيقة

تابعت الإدارات التعليمية بالمحافظة الاستعدادات على مدار الأيام الماضية، وفق توجيهات الأستاذ سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الذي شدد على ضرورة:

تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول.

الالتزام اليومي بتحية العلم والنشيد الوطني.

تحديد مواعيد خاصة لاستقبال أولياء الأمور والتواصل معهم.

الحفاظ على نظافة الفصول وصيانة المباني المدرسية.

عام جديد بالأمل والتفاؤل

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن العام الدراسي الجديد ينطلق برؤية واضحة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة، تُلهم الطلاب لمواصلة رحلتهم في طلب العلم وبناء المستقبل، بما يعكس حرص المحافظة على الاستثمار في الأجيال القادمة.

اقرأ أيضاً:

25 مليار دولار صادرات و500 ألف وظيفة.. تفاصيل منطقة القنطرة غرب الصناعية

مدبولي: "القنطرة غرب" تستهدف صادرات بـ4 مليارات دولار سنويًا