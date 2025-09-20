مدارس الجيزة تفتح أبوابها.. تجهيزات شاملة وكتب مدرسية لكل الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، برعاية المهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، وتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في إطار استعدادات غير مسبوقة شهدتها المحافظة هذا العام.

وأكدت المديرية أن الاستعدادات شملت صيانة وتجديد أكثر من ٤٠٠٠ مدرسة بنسبة إنجاز تجاوزت ٩٠٪، إضافة أكثر من ٣٠ ألف مقعد جديد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتزويد المدارس بـ ١٠ آلاف سبورة جديدة، كما تم افتتاح ١٤ مدرسة جديدة، وتوسعة ٦ مدارس كبرى، مع صيانة شاملة لـ ١٤٠ مدرسة لضمان جاهزيتها وفق أعلى معايير الجودة.

وأشارت المديرية إلى وصول الكتب المدرسية كاملة لجميع المدارس، دون ربطها بدفع المصروفات، مع توجيه الطلاب في حال عدم استلامها إلى التوجه مباشرة إلى مدير عام الإدارة.

