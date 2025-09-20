وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة استعدادًا للعام الدراسي

كتب- أحمد الجندي:

أكملت مدارس القطاع الشرقي استعداداتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2025/2026، وفقاً لتوجيهات الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و أحمد شعبان، وكيل المديرية.

وأوضحت المديرية أن جميع المدارس بالقطاع الشرقي انتهت من تجهيز الفصول الدراسية والمعامل وقاعات رياض الأطفال ودورات المياه، إلى جانب أعمال الصيانة ودهان الأبواب وتركيب اللوحات الإرشادية. كما تم تنظيم الفناء ورفع الأعلام المصرية فوق مباني المدارس، في مشهد احتفالي لاستقبال الطلاب.

وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات والعاملين بالمدارس شاركوا بفاعلية في تجهيز المدارس وتزيينها، كما شارك الطلاب في بعض الأنشطة التنظيمية، ضمن جهود مشتركة لإظهار المدارس في أفضل صورة ممكنة مع بداية العام الدراسي.

وفي إطار الاستعدادات، قامت الإدارات التعليمية بتوزيع كافة الكتب الدراسية على المدارس لتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي، دون ربطها بالمصروفات.

وأعربت المديرية عن شكرها وتقديرها لمديري الإدارات التعليمية والمعلمين والعاملين بمختلف الإدارات، والتي تشمل: إدارة مصر الجديدة، النزهة، شرق وغرب مدينة نصر، القاهرة الجديدة، السلام، المرج، المطرية، عين شمس، ومنشأة ناصر.

