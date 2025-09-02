وزير التعليم يكشف تفاصيل منهج الرياضيات الجديد للصف الأول الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجانب الياباني، إتاحة كتاب جديد لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي وفقًا لمعايير الجودة اليابانية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين في مجال التعليم، وذلك بعد غياب استمر ثماني سنوات لكتاب متخصص في مادة الرياضيات.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الكتاب المطوَّر سيُتيح لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في مصر دراسة نفس المحتوى الذي يدرسه نظراؤهم في اليابان، مشيرًا إلى أن الفكر الياباني يقوم على تبسيط العلوم، والاهتمام بالمهارات الأساسية، ومراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، بما يحقق متعة التعلم ويُبعد عن الملل والنفور.

كما أكد أن المناهج الجديدة تقدم محتوى مبسطًا وجذابًا يساعد الطلاب على حب التعلم، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم.

وأوضح الوزير أن دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المراحل التعليمية المختلفة تعتمد بشكل أساسي على منهج الرياضيات، وهو ما يدفع الوزارة إلى الاهتمام بتطوير تدريس تلك المواد وفق أساليب حديثة تعزز من قدرات الطلاب العلمية والتكنولوجية.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع الجانب الياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي وفقًا للمناهج اليابانية، عبر منصة "كويرو" التي سيدرس عليها الطالب المادة بمساعدة معلمي الفصل، كما سيؤدي الامتحان عبر المنصة، على أن يحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، لاسيما أن اليابان تُعد من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.







