انطلاق الدراسة غداً.. خطة جديدة وبداية مختلفة للعام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق غداً السبت الدراسة في مختلف المدارس للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطة متكاملة لضمان بداية قوية ومنضبطة، مع التركيز على تحسين البيئة التعليمية والتوسع في الفصول الدراسية الجديدة.

خطة شاملة لبداية منضبطة

أكدت الوزارة أنها وضعت برنامجاً متكاملاً يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مع الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية، بما يتيح بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

ضبط الكثافة داخل الفصول

شددت وزارة التعليم على ضرورة ألا تتخطى الكثافة الطلابية داخل الفصول 50 طالبًا، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، ويمنح الطلاب فرصاً أفضل للتفاعل والتحصيل.

تجديد وتطوير آلاف المدارس

تم الانتهاء من أعمال تطوير وصيانة شاملة لأكثر من 10 آلاف مدرسة بمختلف المحافظات، إلى جانب وضع استراتيجية جديدة للتوسع في إنشاء فصول إضافية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لتلبية احتياجات كل منطقة.

إنهاء الفترات المسائية تدريجياً

كشفت الوزارة عن خطتها لإنهاء العمل بنظام الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بشكل كامل بحلول سبتمبر 2027، في خطوة تهدف لرفع جودة التعليم وتخفيف الضغط على الطلاب والمعلمين.

تأسيس وحدة للجودة والقياس

في إطار متابعة الأداء داخل المدارس، أعلنت الوزارة عن تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو 2800 قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للتقاعد، للاستفادة من خبراتهم الطويلة في تطوير العملية التعليمية.

ربط أعمال السنة بالحضور والمشاركة

أكدت الوزارة أن أعمال السنة ستكون مرتبطة بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول، ما يعزز من أهمية الانتظام في الدراسة وعدم الاكتفاء بالاختبارات النهائية.

تطوير المناهج وإتاحتها رقمياً

تم الانتهاء من تطوير 94 منهجاً دراسياً وفق أحدث المعايير الدولية، على أن تتاح جميع هذه المناهج بنسخ رقمية عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع التأكيد على أن الكتب الدراسية لن يتم شراؤها إلا من خلال الوزارة فقط.

توفير كتب التقييم في كل المواد

أوضحت الوزارة أنه تم بالفعل توفير الكتب المطبوعة الخاصة بالتقييمات في جميع المواد الدراسية، لضمان إتاحة الأدوات اللازمة لتقييم الطلاب بصورة عادلة ومنضبطة.

