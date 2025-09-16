وزير التعليم: تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بشهادة يابانية

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج البكالوريا المصرية ستتضمن تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن إدخال هذه المواد يأتي بهدف تأهيل الطلاب لمهارات المستقبل.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل طريقًا حقيقيًا لتعلم الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن اليابان تطبق التجربة نفسها، حيث سيؤدي الطلاب الامتحانات عبر منصة يابانية معتمدة، ويحصلون على شهادة موثقة من الجانب الياباني.

وأضاف عبد اللطيف أن الطالب في الصف الثاني الثانوي سيكون مؤهلًا ليصبح "مبرمجًا محترفًا"، بما يتيح له امتلاك قدرات تقنية متقدمة تسهم في رفع كفاءته التكنولوجية وتوسيع فرصه المستقبلية في سوق العمل.