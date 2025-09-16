إعلان

وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية بالابتدائي سبتمبر 2027

01:19 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم (5)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستنهي العمل بالفترة المسائية في مدارس المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، لتعمل جميع المدارس بالفترة الصباحية فقط.

وأضاف الوزير، أن الوزارة حرصت هذا العام على إصدار كتاب موازٍ للتقييمات مع كل كتاب مدرسي، بهدف متابعة مستوى الطالب بشكل دوري من خلال اختبارات نصف شهرية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن العام الدراسي الحالي يشهد إطلاق 94 منهجًا جديدًا، مؤكدًا أن جميع الكتب والمناهج المقررة بمختلف المدارس داخل مصر تصدر رسميًا عن وزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إلغاء الفترة المسائية بالابتدائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026