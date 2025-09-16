وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية بالابتدائي سبتمبر 2027

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستنهي العمل بالفترة المسائية في مدارس المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، لتعمل جميع المدارس بالفترة الصباحية فقط.

وأضاف الوزير، أن الوزارة حرصت هذا العام على إصدار كتاب موازٍ للتقييمات مع كل كتاب مدرسي، بهدف متابعة مستوى الطالب بشكل دوري من خلال اختبارات نصف شهرية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن العام الدراسي الحالي يشهد إطلاق 94 منهجًا جديدًا، مؤكدًا أن جميع الكتب والمناهج المقررة بمختلف المدارس داخل مصر تصدر رسميًا عن وزارة التربية والتعليم.

