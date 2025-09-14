كتب- أحمد الجندي:

وجَّه الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، مجموعةً من الرسائل المهمة إلى طلاب الثانوية العامة والبكالوريا المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الاختيار بين النظامَين ليس سببًا للقلق أو الندم.

أكد حجازي أن الندم على اختيار أي من النظامَين لن يفيد الطالب؛ بل قد يحد من دافعيته ونشاطه، مشيرًا إلى أن لكل نظام مميزاته، مشيرًا إلى أن الأفضل للطلاب هو التركيز على الإيجابيات والفرص المتاحة في النظام الذي اختاروه، مما يساعدهم على زيادة الحافز وتحقيق التفوق.

وشدد الخبير التربوي على ضرورة أن يفهم كل طالب طبيعة النظام الذي التحق به، سواء الثانوية العامة أو البكالوريا، وأن يضع خطته الدراسية وفق خصائص هذا النظام بما يحقق الاستفادة القصوى منه.

وطالب حجازي الطلابَ بعدم الالتفات إلى الآراء السلبية أو المحبطة حول أي من النظامَين، والاعتماد فقط على المعلومات الموضوعية أو الآراء الإيجابية التي تساعدهم على المضي قدمًا.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي أن النجاح والتفوق يعتمدان في الأساس على الطالب نفسه وليس على النظام التعليمي فقط، داعيًا الطلاب إلى التخطيط الجيد والالتزام بالجد والاجتهاد منذ البداية؛ حيث تساعد البداية القوية على تسهيل استكمال السنوات الدراسية المتقدمة.

