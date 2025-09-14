كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القواعد الخاصة بالقبول في نظام البكالوريا المصرية، المقرر تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2025- 2026، المقرر انطلاقه السبت المقبل 20 سبتمبر 2025، مؤكدةً أن هذا النظام سيكون أحد البدائل المتاحة أمام الطلاب إلى جانب الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أن الالتحاق به سيكون مجانيًّا واختياريًّا؛ حيث يمكن للحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي التقديم للالتحاق به.

نفس قواعد القبول في الثانوية العامة

وأشارت الوزارة إلى أن تنسيق وقواعد القبول في البكالوريا المصرية لا يختلف عن الثانوية العامة التقليدية؛ حيث يتم الالتزام بنفس شروط الالتحاق، إلى جانب مجموع الدرجات المطلوب وفقًا للحد الأدنى المعلن لكل محافظة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وبذلك يظل النظام الجديد متكاملًا مع السياسات التعليمية المعمول بها.

تفاصيل الدراسة في البكالوريا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة في نظام البكالوريا المصرية تمتد لثلاث سنوات، وتعتمد بشكل رئيسي على تطوير قدرات الطلاب الفكرية والنقدية، مع الابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين التقليدي، ويقوم المنهج على التعلم متعدد التخصصات؛ حيث يتم دمج المواد العلمية والأدبية والفنية في إطار واحد متكامل، بما يُسهم في إعداد طالب أكثر قدرة على الإبداع والتحليل.

طرق التقييم وفرص الامتحان

وأكدت الوزارة أن تقييم الطلاب في نظام البكالوريا المصرية سيكون مستمرًّا عبر مراحل الصفَّين الأول والثاني الثانوي، بحيث تُحتسب درجاتهم ضمن الشهادة النهائية، ويوفر النظام الجديد للطلاب فرصًا مرنة لدخول الامتحانات؛ حيث سيكون متاحًا التقدم للاختبارات مرتَين في العام الدراسي، وهو ما يمنح الطالب فرصةً أفضل لتحسين نتائجه وتجاوز أي صعوبات قد تواجهه.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2025

أسعار كتب المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد تبدأ من 830 جنيهًا

تفاصيل إنشاء مدارس تكنولوجية لصناعة الدواء بالتعاون مع إيطاليا