اليوم.. انطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 2026

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 10/01/2026

أرشيفية

تنطلق اليوم السبت، 10 يناير 2026، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بكافة مراحل التعليم العام والفني، وفقًا للجداول المعتمدة من المديريات التعليمية.

الجدير بالذكر، رفعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لانطلاق الامتحانات، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية لجميع المدارس واللجان الامتحانية، والتي تستمر حتى يوم الخميس 15 يناير 2026.

وأكدت المديرية أن الهدف من هذه الاستعدادات هو توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، تضمن استقرار سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

