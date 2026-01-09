خبيرة تربوية: التوتر قبل الامتحان طبيعي لكن زيادته تُفقد الطالب تركيزه

أكدت داليا الحزاوي ،الخبيرة التربوية أن الشعور بالتوتر قبل الامتحانات أمر طبيعي لدى الطلاب، إلا أن المشكلة تكمن في زيادته عن الحد المعقول، لما لذلك من تأثير سلبي على التركيز والأداء داخل لجنة الامتحان.

وخلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب، قدمت الحزاوي عدة نصائح للطلاب، شملت مراجعة نفس المصادر التي تمت دراستها طوال العام، وحل نماذج امتحانات سابقة، ومحاكاة أجواء اللجنة الدراسية.

وأوضحت أن هذه الخطوات تساعد الطلاب على تنظيم الوقت بشكل أفضل، وتعزز ثقتهم بأنفسهم قبل دخول الامتحان.

وأشارت داليا الحزاوي إلى أهمية دور الأسرة، مؤكدة أن على الأم تجنب توبيخ الطالب عند ارتكابه أخطاء أثناء المراجعة، موضحة أن الهدف من حل النماذج هو التعرف على نقاط القوة والضعف والعمل على تحسينها، وليس ممارسة الضغط النفسي على الطالب.

وشددت الخبيرة التربوية على ضرورة الحصول على نوم كافٍ ليلة الامتحان، مع الاهتمام بتناول وجبة إفطار صحية، وشرب كميات مناسبة من الماء، لما لذلك من دور في تحسين التركيز الذهني ورفع مستوى الأداء داخل اللجنة.

وعن التعامل مع ورقة الامتحان، نصحت الحزاوي بضرورة قراءة الأسئلة بدقة، والبدء بالإجابة على الأسئلة السهلة، وترك الأسئلة الصعبة إلى نهاية الوقت، مع مراجعة الإجابات قبل تسليم الورقة، كما حذرت من قيام الطالب بمراجعة إجابات الامتحان مع زملائه عقب الخروج من اللجنة، لما لذلك من أثر نفسي سلبي قد يسبب القلق والتوتر ويؤثر على الاستعداد للامتحانات التالية.

