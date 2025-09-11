"تعليم الجيزة" تفتتح معرض ختام مراكز تنمية القدرات والإبداع الطلابي

كتب- أحمد الجندي:

افتتح سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، معرض ختام مراكز تنمية القدرات والمبدعين بالمحافظة، وذلك بحضور محمد فايز وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن وكيل المديرية، في إطار دعم الوزارة للمواهب الشابة وتعزيز دور التعليم في إطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب.

أعمال فنية من إعادة التدوير

أقيم المعرض داخل قاعة التربية الفنية بمدرسة السعيدية العريقة، وضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي أبدعها طلاب وطالبات إدارات الجيزة التعليمية المختلفة، حيث ارتكزت المشاركات على إعادة تدوير الخامات البيئية المستهلكة وتحويلها إلى منتجات مبتكرة تحمل بصمة إبداعية أصيلة.

تكريم وإشادة بالطلاب

وخلال جولته بالمعرض، قام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب والمعلمين والموجهين المتميزين، مشيدًا بما شاهد من أفكار مبتكرة ومشاريع فنية متجددة. وقال: "أبناؤنا أثبتوا أن الإبداع لا يحتاج سوى بيئة حاضنة وفرصة للتعبير. ما رأيناه اليوم هو استثمار حقيقي في عقول طلابنا ورسالة بأن التعليم أصبح ميدانًا لصناعة المستقبل."

حوار مفتوح مع الطلاب

كما حرص "عطية" على لقاء الطلاب والموجهين والتحاور معهم حول أفكارهم ورؤيتهم لتطوير التعليم وربطه بالقضايا البيئية والمجتمعية، مؤكدًا اعتزازه بوعيهم وداعمًا لمواهبهم الواعدة.

