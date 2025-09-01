إعلان

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي

01:00 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
  • عرض 3 صورة
    محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، 5 مدارس جديدة بمحافظة القليوبية والتي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التعليمية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومي، وفي ضوء الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الافتتاحات بافتتاح مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا – بنها، والتى تضم فصلين لمرحلة رياض الأطفال، و٦ فصول للمرحلة الابتدائية، و٣ فصول للمرحلة الإعدادية.

وقام الوزير والمحافظ بتفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل، حيث أشادا بجاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، مؤكدين على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم.

وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة الشهيد أشرف كامل الثانوية المشتركة المجاورة لمدرسة مرصفا للتعليم الأساسي، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من دهانات وجاهزية الفصول لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما تفقد الوزير والمحافظ فصول مدرسة الشهيد صلاح صلاح محمود الابتدائية المشتركة المجاورة أيضا لمدرسة مرصفا للتعليم الأساسي والتي تضم ٤٦ فصلًا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، حيث وجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة، مع التأكيد على تهيئتها قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026