رابط تحميل الاستمارة.. خطوات استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب

بدأت الشركة المصرية لتشغيل الأتوبيس الترددي، اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، في إتاحة استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.

ويكون ذلك من خلال تحميل الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للشركة وتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات.

خطوات استخراج الاشتراك للطلاب

1- الدخول على موقع الشركة المصرية للأتوبيس الترددي على الإنترنت، من هنا.

2- تحميل الاستمارة الخاصة بالاشتراك.

3- ملء البيانات المطلوبة بخط واضح.

4- ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

5- تسليم الاستمارة مستوفاة ومختومة في محطتي أكاديمية الشرطة أو إسكندرية الزراعي.

6- الحصول على الاشتراك من منافذ المحطات.

المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي

تعمل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة بمسافة 35 كم، وذلك من الساعة 6 صباحًا لـ1 بعد منتصف الليل بزمن تقاطر من 5 لـ10 دقائق فقط.

