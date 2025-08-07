وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية
كتب-أحمد الجندي:
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، حيث تضمن القرار الآتي:
١ - الدكتورة همت إسماعيل محمد أبو كيلة، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
٢- أحمد شعبان أحمد محمد، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
٣- الدكتورة وفاء محمد رضا، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
٤- سماح محمد إبراهيم عبدالله، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
٥- أشرف محمد محمود، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
٦- إيهاب السيد عبد المنعم النشرتي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.
٧- محمد فايز مصطفى كشك، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
٨- سهير عبد الرحمن وقاد وهبة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
٩- الدكتور إبراهيم على إبراهيم قناوي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.
١٠- زينب عبد الفتاح، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية للتعليم العام.
١١- وليد فؤاد خليل المناخلي، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية لشئون المديريات.
١٢- ياسر محمود محمد محمود، مديرا للإدارة العامة للأمن.
