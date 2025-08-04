كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًّا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم سلسلة من التدريبات التخصصية لمعلمي ومعلمات مادة الدراسات الاجتماعية في المرحلة الابتدائية، خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس 2025، استعدادًا لتطبيق المنهج المطور الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى اعتماد أحدث الأساليب التربوية، بما يُسهم في تحسين جودة التعليم، ودعم التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والتفاعل.

ومن المقرر أن تُعقد هذه التدريبات باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس؛ لضمان وصول المحتوى التدريبي إلى أكبر عدد من المشاركين، مع الحفاظ على التفاعل الفعّال بين المدربين والمعلمين، وستشمل التدريبات حضور المعلمين المستهدفين، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية في المديريات والإدارات؛ من بينهم مديرو التعليم الابتدائي، وموجهو الدراسات الاجتماعية، ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي، والموجهون الأوائل.

وحددت الوزارة جدولًا تفصيليًّا لمواعيد التدريبات، حسب الصفوف الدراسية، وجاء التوزيع الزمني كالتالي:

الأربعاء 6 أغسطس 2025:

تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

الخميس 7 أغسطس 2025:

تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي، في نفس التوقيت من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

الأحد 10 أغسطس 2025:

تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

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