اليوم.. وزير التعليم يجتمع بمديري المدارس الثانوية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

10:33 ص الأحد 31 أغسطس 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 31 أغسطس، اجتماعاته المكثفة مع قيادات التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية الرسمية والرسمية لغات على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم 20 سبتمبر 2025.

الجدول الزمني للاجتماعات

التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة: لقاء الوزير مع مديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية بمحافظات: البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

من 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا: اجتماع ثانٍ مع مديري التعليم الثانوي والمدارس الرسمية والرسمية لغات في محافظات: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، والإسكندرية.

من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا: لقاء ختامي يضم مديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، دمياط، كفر الشيخ، بورسعيد، السويس، الفيوم، والوادي الجديد.

ويستعرض الوزير خلال الاجتماعات خطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وآليات متابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

مستند


محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد
