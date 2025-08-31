

كتب- أحمد الجندي:

يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 31 أغسطس، اجتماعاته المكثفة مع قيادات التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية الرسمية والرسمية لغات على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم 20 سبتمبر 2025.

الجدول الزمني للاجتماعات

التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة: لقاء الوزير مع مديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية بمحافظات: البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

من 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا: اجتماع ثانٍ مع مديري التعليم الثانوي والمدارس الرسمية والرسمية لغات في محافظات: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، والإسكندرية.

من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا: لقاء ختامي يضم مديري التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، دمياط، كفر الشيخ، بورسعيد، السويس، الفيوم، والوادي الجديد.

ويستعرض الوزير خلال الاجتماعات خطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وآليات متابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.



اقرأ أيضاً:

ما مصير أعمال السنة في الثانوية العامة و"البكالوريا"؟.. التعليم توضح







تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني 2025







مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026.. تعرف على التفاصيل