كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026، حيث تصل قيمة المصروفات الأساسية إلى 18 ألفًا و650 جنيهًا، شاملة الخدمات التعليمية، ولا تشمل الزي المدرسي والكتب الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الزي المدرسي إجبارى للمستجدين في بداية كل مرحلة تعليمية، وتشمل هذه المستويات: المستوى الأول لرياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائي، الصف الأول الإعدادي، بالإضافة إلى أي طلاب جدد بالصفوف المختلفة، وتعد قيمته إضافية على المصروفات الدراسية الأساسية.

طرق سداد المصروفات

وأوضحت الوزارة أن هناك عدة طرق لسداد المصروفات الدراسية، منها:

السداد المباشر بالمدرسة عبر ماكينة الدفع الإلكتروني POS لكامل المصروفات الدراسية، والكتب، والزي المدرسي.

السداد عبر فروع بنك مصر، حيث يتم تقديم أصل إيصال/إيصالات السداد كاملة، مع عدم قبول أي صور من الإيصال على تطبيقات الهاتف مثل واتس آب أو غيره.

إمكانية السداد بالتقسيط وفق طرق وآليات مختلفة، بما يتيح لأولياء الأمور خيارات مرنة لتسديد المصروفات.

