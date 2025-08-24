"التعليم" تُوجه باعتماد مدارس التعليم الفني وفق معايير «إتقان»

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد في مدارس التعليم الفني، وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 160.

وحدة مركزية لمتابعة الجودة

أكدت الوزارة في خطابها أن الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني هي الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة معايير الجودة داخل جميع مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وتتولى الوحدة مهمة الإشراف على تهيئة المدارس وإعدادها لتقديم طلبات الاعتماد، بما يتماشى مع الضوابط التي وضعتها الهيئة المصرية «إتقان».

جميع المدارس الفنية تحت مظلة «إتقان»

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع مدارس التعليم الفني، بمختلف أنماطها (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، المزدوج، والمدارس الخاصة)، تخضع لاختصاص الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، تطبيقًا لما نص عليه القانون رقم 160.

التحذير من الاعتماد عبر «نقاء»

وشدد الخطاب على أن أي مدرسة فنية تتقدم بطلب اعتماد أو تجديد اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد «نقاء»، ستُعد مخالفة صريحة، وإهدارًا للمال العام، الأمر الذي يستوجب المساءلة القانونية.

