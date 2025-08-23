كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن إطلاق دورات تدريبية إلكترونية لمعلمي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية، في إطار خطتها للتنمية المهنية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن التدريب يتم عبر المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين (CPD)، وذلك بالتزامن مع إصدار المناهج المطورة للعام الدراسي 2025/2026، حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة المعلمين ومواكبتهم للتغييرات في المناهج الجديدة.

تفاصيل التدريب..

أكدت الوزارة أن الدورة التدريبية موجهة إلى جميع معلمي اللغة العربية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي، وكذلك معلمي الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، على أن تبدأ اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025 وحتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة توجيه مديري التعليم الابتدائي وموجهي المواد بمتابعة التزام المعلمين بالدخول على المنصة باستخدام البريد الإلكتروني الموحد لكل معلم عبر الرابط: cpd.moe.gov.eg والمشاركة في الدورات المخصصة لهم بشكل منتظم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه الدورات تمثل جزءًا أساسيًا من خطة التطوير المهني المستمرة، وتأتي استكمالًا لما تم تنفيذه سابقًا من تدريبات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن الأمر يعد هامًا وعاجلًا.

