غداً.. طلاب الثانوية العامة يؤدون آخر امتحانات الدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

يختتم طلاب الثانوية العامة غداً السبت 23 أغسطس 2025، ماراثون امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، بينما يتوجه طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان الإحصاء، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضيات مادة الرياضيات التطبيقية.

ويعد غداً يمثل اليوم الأخير لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025،والذي بدأ يوم السبت 16 أغسطس.

في هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، مع الحرص على تهيئة الطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

