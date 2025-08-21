كتب- أحمد الجندي:

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9".

وأكد عبد اللطيف، أن التعاون المصري الياباني يُعد نموذجًا متميزًا في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة اليابانية، خاصة في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي وتنمية مهارات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان.

واستعرض الوزير ما تحقق من شراكات مع المؤسسات التعليمية اليابانية في تطوير المناهج، وتنفيذ برامج تدريبية للطلاب والمعلمين، معتبرًا أنها تمثل إضافة نوعية تسهم في رفع جودة التعليم وتبادل الخبرات.

من جانبه، ثمّن فوجي هيسايوكي التعاون القائم مع مصر، مؤكدًا أن اليابان حريصة على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز التنمية التعليمية، والمساهمة في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية.

كما ناقش الجانبان آليات مواصلة تعزيز التعاون في مختلف مجالات التعليم، وتوسيع نطاق الشراكات بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من التجربة اليابانية الرائدة.

