الحزاوي: تلقينا شكاوى عن مدارس أجبرت أولياء أمور على نظام البكالوريا

كشفت داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، عن تلقيها شكاوى عديدة من أولياء الأمور ادعوا أن بعض المدارس أجبرت أبنائهم على الالتحاق بنظام البكالوريا، وهددتهم بترك المدرسة في حال الرفض، مطالبةً وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري.

وأكدت الحزاوي، في بيان، أن هذا الإجبار يتعارض مع مبادئ الدستور التي تكفل حق الطالب وولي أمره في اختيار النظام التعليمي الأنسب له، واصفةً هذه الممارسات بغير القانونية والتي أثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأسر. كما شددت على ضرورة احترام حرية الاختيار في العملية التعليمية، ومحاسبة المدارس أو الإدارات التي تمارس هذه الضغوط على الطلاب وأسرهم.

وكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أعلن أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات تلزم الطلاب أو أولياء الأمور باختيار نظام شهادة البكالوريا، نافيًا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود ضغوط في هذا الشأن.

وقال زلطة، في مداخلته مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن الوزارة ملتزمة بتوفير حرية كاملة للطلاب وأولياء أمورهم في اختيار النظام التعليمي الذي يناسبهم، سواء كان نظام البكالوريا أو الثانوية العامة التقليدية. وأضاف أن القانون المنظم للعملية التعليمية يكفل حق كل طالب في اختيار المسار التعليمي دون أي تدخل من المدارس أو الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت المديريات التعليمية بتوزيع استمارات توعوية تشرح مزايا كل نظام دراسي، بهدف مساعدة أولياء الأمور على اتخاذ قرار مستنير، مؤكدًا أن هذه الاستمارات تهدف إلى الإرشاد وليس لفرض خيار معين.

وأكد متحدث التعليم، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مدرسة تُثبت تورطها في محاولة الضغط على الطلاب أو أولياء الأمور لاختيار نظام تعليمي بعينه. بينما أشار إلى أن الوزارة فتحت قنوات اتصال مباشرة لتلقي شكاوى أولياء الأمور في حال تعرضهم لأي ضغوط، داعيًا إلى التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.

