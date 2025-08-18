إعلان

انفوجرافيك| التعليم تقدم شرحا تفصيليًا لنظام البكالوريا وشهادة الثانوية العامة

07:41 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    شرح تفصيلي لنظام البكالوريا وشهادة الثانوية العامة
    شرح تفصيلي لنظام البكالوريا وشهادة الثانوية العامة
    شرح تفصيلي لنظام البكالوريا وشهادة الثانوية العامة
    شرح تفصيلي لنظام البكالوريا وشهادة الثانوية العامة
كتب- أحمد عبدالمنعم:

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحا تفصيليًا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وأهم القواعد المنظمة.

يأتي ذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

