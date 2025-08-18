كتب- أحمد عبدالمنعم:

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحا تفصيليًا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وأهم القواعد المنظمة.

يأتي ذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.