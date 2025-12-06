نهائي حقيقي.. ماذا قالت الصحف الإيرانية عن مواجهة مصر في المونديال؟

تحدثت الصحف الإيرانية عن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلادهم ومنتخب مصر في كأس العالم 2026، بعد أن أسفرت القرعة عن وقوعهما في مجموعة تضم أيضًا بلجيكا ونيوزيلندا.

Hamshahrionline

ترى صحيفة "Hamshahrionline" أن منتخب إيران أمامه فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور المقبل في كأس العالم، إذ إنه في مجموعة جيدة.

Ettelaat

استعرضت صحيفة "Ettelaat" الإيرانية تصريحات لاعب المنتخب السابق رسول كربکندی، الذي حذر من الاستخفاف بالمجموعة، مشيرًا إلى أن ذلك أمر خطير. وقال رسول کربکندی: "أرى أن القرعة ليست سيئة، لكن إذا اعتقدنا أن الأمور سهلة، فهذا يعتبر انتحارًا فعليًا. مصر فريق جيد جدًا ويجب ألا نخدع بها. صحيح أنهم خسروا أمام أوزبكستان، لكن لا يجب أن نغتر بهذه النتيجة. من الآن يجب أن نتحرك بتخطيط دقيق وتحليل شامل".

وأضاف: "لدينا قرعة جيدة، لكن النهائي الفعلي للمجموعة سيكون أمام مصر. إذا فازت بلجيكا بجميع مبارياته وتأهلت كأول المجموعة، سيكون النهائي الحقيقي بيننا وبين مصر. إذا لم يكن هناك تخطيط سليم، سنواجه مشاكل. قول البعض إن المجموعة سهلة قد يغريك، لكن في كرة القدم هذه الأمور لا معنى لها".

Shargh Daily

من جانبها، ترى صحيفة "Shargh Daily" أن بلجيكا من أخطر المنتخبات في العالم، كما أن مصر تملك تاريخًا عريقًا وتضم أسماء قوية مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

