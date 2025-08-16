كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان للعام الدراسي 2024/2025، والتي بدأت اليوم السبت 16 أغسطس وتستمر حتى الاثنين 25 من الشهر نفسه.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني هذا العام يبلغ 24 ألفًا و879 طالبًا وطالبة، موزعين على 38 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالقاهرة.

وأكدت "أبو كيلة"، أن الاستعدادات شملت تجهيز الاستراحات المخصصة للملاحظين والمراقبين، والتأكد من كفاءة المراوح ومبردات المياه، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة داخل مقار اللجان، بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة للطلاب خلال الامتحانات.

وشددت مدير المديرية على ضرورة الانضباط الكامل داخل اللجان، والالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، ضمانًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما أشارت إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات.

وفي السياق ذاته، تم التعاون مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف، لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية في كل إدارة تعليمية، إضافة إلى تخصيص خط ساخن للتواصل السريع، ونشر سيارات طوارئ للتدخل الفوري عند الحاجة، فضلًا عن توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

كما لفتت وكيل أول الوزارة، إلى التنسيق المستمر مع الأحياء لضمان نظافة محيط المدارس التي تستضيف الامتحانات، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

اقرأ أيضًا:

نائب وزير التعليم: خطة لإنهاء الفترات المسائية بالابتدائي وافتتاح فصول جديدة قريبًا

التنسيق يفتح تقليل الاغتراب والتحويلات لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.. رابط سريع ومباشر

قواعد جديدة لخريجي الصيدلة الخاصة.. وقرار عاجل لـ"الامتياز"