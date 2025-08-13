"تعليم القاهرة" تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2024/2025، حيث أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان الأخير في مادة الهندسة.

وتابعت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل الوزارة ومدير المديرية، من غرفة العمليات المركزية سير الامتحانات في يومها الأخير، مؤكدة أن العملية الامتحانية منذ بدايتها وحتى ختامها سارت في أجواء من الهدوء والانضباط، دون تسجيل أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأعربت "أبو كيلة" عن تقديرها البالغ لكل الجهات والأطراف المشاركة في إنجاح الامتحانات، مشيدة بالتعاون المثمر الذي ساهم في إتمامها بسلاسة ودون أي مشكلات.

