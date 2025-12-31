85% إلكتروني و 15% ورقي.. التعليم تحدد شكل امتحانات الثانوي 2026

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً، بشأن الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي (بكالوريا وعام) للمدارس الرسمية، الرسمية للغات، والخاصة (عربي ولغات) للعام الدراسي 2025/2026.

وبحسب مستند، جاءت التعليمات في ضوء القرار الوزاري رقم (234) بتاريخ 17/9/2025، والذي عدّل نصوص وأحكام القرار الوزاري (138) لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد إلكترونياً على التابلت بنسبة 85% من أسئلة اختيار من متعدد (MCQ)، بينما سيتم تخصيص 15% من الامتحان أسئلة مقالية قصيرة (Short Essay Questions) ورقياً مع توفير نسخ ورقية احتياطية.

وشددت الوزارة على أن يكون الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا في الحالات الطارئة بعد توثيق الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التأكيد على أن الامتحانات الورقية لطلاب المنازل والمدارس الخاصة والدمج ستكون مطابقة تماماً للامتحان الإلكتروني.

وفيما يخص طلاب الدمج وطلاب المنازل، وخاصة في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، تُحتسب كامل الدرجة للنظري، فيما تُعقد الامتحانات على فترتين حسب ظروف كل مديرية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحديث أجهزة التابلت وصلاحية الشبكات والمنظومة، والتواصل الفوري مع الدعم الفني عند حدوث أي أعطال لضمان سير الامتحانات بسلاسة وحق الطالب في الأداء.

