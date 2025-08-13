محافظة الجيزة تخفض درجات القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرار خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 من 225 درجة إلى 220 درجة، وذلك استجابة لرغبات العديد من أولياء الأمور.

كما تقرر قبول الطلاب بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة، والثانوي العام الخاص (عربي) والمنازل بحد أدنى 140 درجة، بحضور الأستاذ سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد المحافظ أن خفض الحد الأدنى جاء بعد دراسة أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول، بما يضمن عدم التأثير على سير العملية التعليمية.

