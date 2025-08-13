السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025، حيث تبدأ الاختبارات رسميًا يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

وأوضحت الوزارة، أن جدول امتحانات الدور الثاني العامة 2025 (النظام الجديد) كالتالي:

السبت 16 أغسطس 2025: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 17 أغسطس 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الإثنين 18 أغسطس 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 19 أغسطس 2025: امتحان مادة الفيزياء و التاريخ.

الأربعاء 20 أغسطس 2025: امتحان مادة الرياضيات البحتة.

الخميس 21 أغسطس 2025: امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

السبت 23 أغسطس 2025: امتحان مادة الأحياء و الرياضيات التطبيقية والإحصاء.

