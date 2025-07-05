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بالرابط.. كيفية تسجيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2025

03:00 ص السبت 05 يوليه 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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كتب- أحمد الجندي:

ارتفعت مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة حول خطوات ورابط التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2025، وذلك عقب إعلان الحد الأدنى لتنسيق القبول ببعض المحافظات للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2025.

خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2025

جاءت خطوات التسجيل الإلكتروني في تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025 على النحو التالي:

تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب: يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي وتسجيل الرقم القومي الخاص به وكود الطالب.

بعد ذلك، يستكمل الطالب البيانات المطلوبة لتفعيل الحساب، حيث يتم إرسال كود تحقق إلى البريد الإلكتروني البديل المُسجل.

في حال نسيان كلمة المرور أو الرغبة في تغييرها، يُمكن للطالب الضغط على خيار "نسيت كلمة المرور" واتباع التعليمات المرفقة في الموقع الرسمي.

رابط تسجيل الصف الأول الثانوي 2025 عبر بوابة التنسيق

لإتمام عملية التقديم في التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي، يتوجب على الطالب الدخول إلى الرابط الرسمي من هنا

، وبعد تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور، تظهر للطالب بياناته كاملة، ومن ثم يبدأ في إجراءات التسجيل، باختيار نوع التعليم المرغوب، المديرية، الإدارة التعليمية، والمدرسة، بالإضافة إلى ترتيب الرغبات وفق الحد الأدنى المعلن رسميًا بكل محافظة.

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