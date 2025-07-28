محافظ أسوان يكرم "إبتسام" خامس الجمهورية في الثانوية الأزهرية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

كرّم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الطالبة إبتسام محمد فوزي، الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية – القسم الأدبي (ذوي البصيرة)، بمجموع 496 درجة بنسبة نجاح بلغت 90.18%، وهي من معهد فتيات الصعايدة، وتقيم بعزبة المصري – الكلح غرب – مركز إدفو.

ومنح المحافظ الطالبة شهادة تقدير ودرع المحافظة، بالإضافة إلى مكافأة مالية، تقديرًا لتفوقها الدراسي، وتحفيزًا لها على استكمال مسيرتها التعليمية في المرحلة الجامعية.

وأشاد المحافظ، بما حققته ابتسام من إنجاز مشرف، مؤكدًا أنها نموذج ملهم في الإرادة والعزيمة، حيث استطاعت التغلب على إعاقتها وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقدم لها كل الدعم والتيسيرات اللازمة لمواصلة النجاح والتميز.

شهد اللقاء والد الطالبة ابتسام، الذي أعرب عن سعادته البالغة بتكريم المحافظ لابنته، معتبرًا هذا التكريم لفتة إنسانية تعكس دعم المحافظ لأبناء المحافظة المتفوقين، وخاصة من أصحاب الهمم، وهو ما يمنح ابنته دفعة قوية لاستكمال مسيرتها التعليمية.

وأشار والد الطالبة إلى أن ابنته تطمح في الالتحاق بـ كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، خاصةً وأنها موهوبة في الإنشاد الديني والإلقاء، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإنشاد الديني، والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة رواد اللغة العربية في فرع الإعراب.