يدء طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا الجديد (انتظام – منازل – خدمات) في اختيار مساراتهم الدراسية، تمهيدًا لتحديد التخصصات التي سيستكملون بها دراستهم خلال الصفين الثاني والثالث الثانوي، وذلك في إطار النظام التعليمي الحديث الذي يراعي ميول الطلاب وقدراتهم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم عملية اختيار المسارات قبل امتحانات نهاية العام الدراسي 2025-2026، بما يضمن إتاحة بدائل تعليمية متعددة أمام الطلاب.

رابط تسجيل المسار

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا مخصصًا لطلاب الصف الأول الثانوي، يهدف إلى تسهيل عملية اختيار المسار الدراسي بشكل سريع ومنظم، من خلال استخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب هنا

خطوات اختيار المسار عبر المنصة الإلكترونية

أوضحت الوزارة أن الطالب يمكنه تسجيل اختياره من خلال الدخول إلى بوابة الشهادات العامة التابعة للوزارة من هنا ، ثم اتباع الخطوات التالية:

-إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

-تحديد المدرسة المقيد بها الطالب.

-اختيار الإدارة التعليمية التابع لها.

-تحديد المحافظة.

-اختيار المسار الدراسي المناسب.

وتشمل المسارات المتاحة مسار الطب وعلوم الحياة للراغبين في الالتحاق بالكليات الطبية والعلمية، ومسار الهندسة للطلاب ذوي الميول الرياضية والهندسية، مسار إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، مسار الآداب والعلوم الإنسانية.